नईदुनिया प्रतिनिधि, धार/मनावर। दहेज प्रताड़ना का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन पत्नी पर दबाव बनाने और उसे सामाजिक रूप से बदनाम करने के लिए पति ने ऐसा रास्ता अपनाया कि पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस के अनुसार, आरोपित पति ने दो फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर पत्नी और उसके परिजनों को अश्लील गालियां और आपत्तिजनक फोटो भेजना शुरू कर दिया।

लगातार मिल रहे इन संदेशों से महिला और उसका परिवार मानसिक रूप से परेशान हो रहा था। शिकायत के बाद मनावर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपित की पहचान की और उसे रतलाम जिले के जावरा से गिरफ्तार कर लिया।