धार में चरित्र शंका को लेकर पत्नी की फालिये से हत्या, खेत में छिपा आरोपी पति छह घंटे में गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, डही (धार) : थाना क्षेत्र के ग्राम नरझली के भैंसमंगा फलिये में चरित्र शंका को लेकर पति द्वारा पत्नी की धारदार फालिये से हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात के बाद फरार हुए आरोपित पति को डही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज छह घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त धारदार फालिया भी जब्त किया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 नवंबर की रात करीब आठ बजे ग्राम नरझली के भैंसमंगा फलिया निवासी छीताबाई पति छगन अलावा अपने घर में चूल्हे पर खाना बना रही थीं। इसी दौरान उनके पति छगन अलावा ने चरित्र शंका को लेकर विवाद शुरू कर दिया।