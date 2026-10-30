धार में माही के उद्गम स्थल पर बही नर्मदा की धार, दो नदियों का हुआ मिलन, ग्रामीणों में छाया उत्साह

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : अब तक अलग-अलग बहने वाली नर्मदा और माही का अनोखा मिलन गुरुवार को सरदारपुर क्षेत्र में देखने को मिला। नर्मदा उद्वहन सिंचाई योजना का पानी माही नदी के उद्गम स्थल तक पहुंचा तो वहां नर्मदा जल की धार के साथ संगम का नजारा बन गया। पानी की धार देखकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह छा गया। किसानों को उम्मीद है कि नर्मदा का ये पानी खेतों में हरियाली और खुशहाली लाने में मददगार बनेगा।

इन स्थानों तक पहुंचा नर्मदा जल नर्मदा जल माही उद्गम स्थल के साथ श्याम तालाब, इमलीपुरा, मिंडा तालाब के ओवरफ्लो, हातोद और गोलपुरा तक भी पहुंचा है। क्षेत्रवासियों ने इसे सिंचाई और खेती के लिए नई उम्मीद बताते हुए खुशी जताई। इस दौरान जिला पंचायत के पूर्व सदस्य कमल यादव का भी लोगों ने स्वागत किया।

टांडा के जामदा-भूतिया क्षेत्र में पाइप लाइन से छेड़छाड़, चार बार हुए वाल्व चोरी धार : टांडा थाना क्षेत्र के जामदा-भूतिया इलाके में नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन से छेड़छाड़ और वाल्व चोरी की घटनाएं परियोजना के संचालन के लिए चुनौती बन रही हैं। क्षेत्र में पाइप लाइन से जुड़े दो एयर वॉल्व चोरी होने का मामला सामने आया है। इस तरह की अब तक चार घटना हो चुकी है। वहीं, सूखे जैसे हालात में स्थानीय स्तर पर सिंचाई के लिए पानी लेने की कोशिश में पाइप लाइन को जगह-जगह खोलने और नुकसान पहुंचाने की घटनाओं से भी जल वितरण व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। परियोजना का लोकार्पण कुछ दिन पहले ही हुआ है, ऐसे में शुरुआती दौर में ही पाइप लाइन की सुरक्षा और पानी के व्यवस्थित वितरण का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है।