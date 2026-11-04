निसरपुर में 10 साल में सात बार डूबे घर, फिर भी डूब प्रभावित 525 परिवारों को नहीं मिला पुनर्वास पैकेज

शैलेंद्र लड्डा, नईदुनिया, निसरपुर : सरदार सरोवर बांध की डूब से प्रदेश की सबसे बड़ी बसाहट निसरपुर को उजड़े हुए एक दशक बीत चुका है, लेकिन विस्थापन का दर्द आज भी सैकड़ों परिवारों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। कभी जिन घरों में परिवारों की खुशियां बसती थीं, आज वहां नर्मदा का बैकवाटर पसरा है।

कई परिवारों के घर पिछले 10 वर्षों में सात बार डूब चुके हैं। घरों का नामोनिशान मिट गया, लेकिन उनके हक की पांच लाख 80 हजार की पुनर्वास पैकेज राशि आज तक नहीं मिली। विडंबना यह है कि छह बार सर्वे होने के बाद भी 525 परिवारों के मामले सरकारी फाइलों में लंबित हैं। कोई टिन शेड में तो कोई बैकवाटर के किनारे जीवन गुजारने को मजबूर हैं।

चार बस्तियों के 525 परिवार प्रभावित निसरपुर में डूब से बाहर मानी गई चार बस्तियों के 525 परिवारों को शासन ने पुनर्वास स्थल पर भूखंड तो आवंटित कर दिए, लेकिन प्रत्येक परिवार को मिलने वाली पांच लाख 80 हजार की पुनर्वास पैकेज राशि अब तक नहीं मिली है। कुछ इंच-फीट के अंतर ने बदली किस्मत डूब के गांव में 127 मीटर के जलस्तर से पानी भरना शुरू होता है और 138.68 मीटर पर पूरा गांव डूब में आ जाता है। चार बस्तियों के इन परिवारों को जलस्तर के मामूली अंतर के आधार पर डूब से बाहर मान लिया गया, जबकि इनके घर बैकवाटर की चपेट में आते रहे।