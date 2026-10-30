इंदौर-दाहोद रेल प्रोजेक्ट: डीजल इंजन से ट्रॉयल शुरू, 130 किमी की रफ्तार से करेंगे परीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के तहत धार तक रेल परिचालन की तैयारियां अब निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। रेलखंड पर विद्युतीकरण से जुड़े कुछ कार्य शेष होने के बीच फिलहाल डीजल इंजन से परीक्षण की शुरुआत की गई है।

डीजल इंजन धार पहुंच चुका है और टनल पार कर प्रारंभिक स्तर पर ट्रॉयल की प्रक्रिया में जुटा है। इसके बाद 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रेलखंड पर परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इस दौरान 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से इंजन चलाकर ट्रैक की क्षमता और सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा जाएगा।