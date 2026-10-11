इंदौर से धार तक ट्रेन लाने की तैयारी तेज, सीआरएस की मंजूरी मिलते ही दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धार तक यात्री ट्रेन पहुंचने की उम्मीदों के बीच रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार, 12 अक्टूबर को पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी पीथमपुर से धार तक रेल पटरी और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।

रेल सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) के प्रस्तावित निरीक्षण से पहले होने वाली इस कवायद में ये देखा जाएगा कि रेलखंड पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए जरुरी व्यवस्थाएं कितनी तैयार हैं और कहां सुधार की जरूरत है। ऐसे में सोमवार का निरीक्षण धार तक ट्रेन पहुंचने की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।