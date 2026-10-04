धार में सातवीं बार नर्मदा के बैकवाटर में डूबा कोटेश्वर तीर्थ, शिखरों से दिख रही सरकारी बेरुखी

शैलेंद्र लड्डा, नईदुनिया, सुसारी (धार) : नर्मदा का जलस्तर बढ़ा तो एक बार फिर इतिहास और आस्था का तीर्थ कोटेश्वर पानी में समा गया। सरदार सरोवर बांध के गेट लगने के बाद दस वर्षों में ये सातवीं बार है, जब बैकवाटर ने पूरे तीर्थ को अपने आगोश में लिया है।

बांध का जलस्तर 138.68 मीटर पहुंचने के बाद अब यहां सिर्फ कोटेश्वर महादेव, मां नर्मदा और श्रीराम मंदिर के शिखर दिखाई दे रहे हैं। विडंबना ये है कि जिन मंदिरों के विस्थापन के लिए 25 साल पहले करीब 23 लाख रुपये का मुआवजा तय हुआ था, वह राशि आज भी सरकारी खाते में पड़ी है। चार बार फाइलें बनीं, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला।