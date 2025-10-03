Love Jihad: धार में आमिर ने अनिल बन युवती से किया दुष्कर्म, मतांतरण का भी बनाया दबाव

नईदुनिया न्यूज, अमझेरा। अमझेरा थाना क्षेत्र में नाम और धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने, दुष्कर्म और जबरन मतांतरण का एक और मामला सामने आया है। इस बार आमिर ने अनिल बन युवती से दुष्कर्म किया और मतांतरण का दबाव बनाया। लव जिहाद की यह दो दिन में दूसरी घटना है। पुलिस ने मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। थाना प्रभारी राजू मकवाना ने बताया कि पीड़िता द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपित आमिर पुत्र शमीम शेख निवासी देवबंद जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) ने अपना नाम अनिल बताकर युवती से जान-पहचान बढ़ाई।

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म दोनों की मुलाकात उस समय हुई, जब युवती अपने पति के साथ मजदूरी के लिए गुजरात गई थीं। शिकायत अनुसार पति से विवाद के बाद जब युवती अपने मायके लौट आईं, तो आरोपित आमिर भी उसके गांव पहुंचा और उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस दौरान आरोपित ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया।