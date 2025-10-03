मेरी खबरें
    Love Jihad: धार में आमिर ने अनिल बन युवती से किया दुष्कर्म, मतांतरण का भी बनाया दबाव

    Love Jihad: मध्य प्रदेश के धार में नाम और धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने, दुष्कर्म और जबरन मतांतरण का एक और मामला सामने आया है। इस बार आमिर ने अनिल बन युवती से दुष्कर्म किया और मतांतरण का दबाव बनाया। लव जिहाद की यह दो दिन में दूसरी घटना है।

    By Rais Mohammad
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 07:08:21 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 07:09:11 PM (IST)
    आमिर ने अनिल बन युवती से किया दुष्कर्म (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. अमझेरा थाने में दो दिन में लव जिहाद का दूसरा मामला
    2. पुलिस ने आरोपित युवक को किया गिरफ्तार
    3. इनकार करने पर युवती को मिली जान से मारने की धमकी

    नईदुनिया न्यूज, अमझेरा। अमझेरा थाना क्षेत्र में नाम और धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने, दुष्कर्म और जबरन मतांतरण का एक और मामला सामने आया है। इस बार आमिर ने अनिल बन युवती से दुष्कर्म किया और मतांतरण का दबाव बनाया। लव जिहाद की यह दो दिन में दूसरी घटना है। पुलिस ने मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। थाना प्रभारी राजू मकवाना ने बताया कि पीड़िता द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपित आमिर पुत्र शमीम शेख निवासी देवबंद जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) ने अपना नाम अनिल बताकर युवती से जान-पहचान बढ़ाई।

    शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

    दोनों की मुलाकात उस समय हुई, जब युवती अपने पति के साथ मजदूरी के लिए गुजरात गई थीं। शिकायत अनुसार पति से विवाद के बाद जब युवती अपने मायके लौट आईं, तो आरोपित आमिर भी उसके गांव पहुंचा और उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस दौरान आरोपित ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया।

    पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    इनकार करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता के स्वजन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दसाई पुलिस चौकी में दर्ज कराई थी। पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए आरोपित आमिर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपित 29 वर्षीय आमीर शेख के विरुद्ध दुष्कर्म तथा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।

    दो दिन पहले भी सामने आया था ऐसा ही मामला इससे पूर्व दो दिन पहले ही अमझेरा निवासी नूर मोहम्मद पुत्र शहजाद खान द्वारा खुद का नाम गोलू बताकर एक युवती से दुष्कर्म और मतांतरण का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया था।

