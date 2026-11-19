नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। जिले की कृषि उपज मंडी में इन दिनों सोयाबीन की बंपर आवक हो रही है। इससे मंडी पीले सोने से दमक रही है। वहीं नवंबर के इन 20 दिनों में से कई दिनों तक मंडी में अवकाश रहा, इस कारण से सही तरीके से पटरी पर कार्य नहीं लौट पा रहा था। कभी छुट्टी तो कभी मंडी खुलना, इस तरह का सिलसिला चल रहा था।

लेकिन अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और कृषि उपज मंडी की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहें, इसके लिए कृषि उपज मंडी समिति धार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब मंडी में प्रत्येक शनिवार को नीलामी कार्य जारी रहेगा। इतना ही नहीं, शासकीय एवं सामान्य अवकाशों में भी अधिकांश दिनों में मंडी का नीलामी कार्य नियमित रूप से संचालित किया जाएगा। गुरुवार को भी करीब दस हजार क्विंटल की आवक हुई।