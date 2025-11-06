पीथमपुर में देर रात एक फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग, बुझाने के बाद सुबह जांच की तो मिले दो कंकाल

नईदुनिया न्यूज, पीथमपुर। पीथमपुर में इंडोरामा सेक्टर-3 स्थित शिवम इंडस्ट्रीज कंपनी में बुधवार देर रात लगी भीषण आग के बाद गुरुवार सुबह बड़ा खुलासा हुआ है। आग पूरी तरह बुझने के बाद जब फैक्ट्री परिसर में जांच की गई, तो आयल टैंकर के अंदर दो कंकाल मिले। प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फैक्ट्री के ही कर्मचारी थे, जो आग की लपटों में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए।

बुधवार देर रात लगी आग ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कंपनी परिसर में मौजूद केमिकल टैंकर में आग भड़क उठी, जो कुछ ही समय में फैल गई। सूचना मिलते ही पीथमपुर पुलिस, नगर पालिका टीम और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए छह दमकलें लगातार प्रयासरत रहीं और फोम व टैंकरों की मदद से देर रात तक आग बुझाने का कार्य जारी रहा।