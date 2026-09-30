धार के गणपति घाट में 50 फीट गहरी खाई में गिरा मिनी ट्रक, लगी आग, ड्राइवर-क्लीनर ने कूदकर बचाई जान

नईदुनिया न्यूज, गुजरी (धार) : राऊ-खलघाट फोरलेन के गणपति घाट की नई सड़क पर बुधवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। सेवफल लेकर धामनोद की ओर जा रहा मिनी ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 50 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरा।

वाहन के खाई में गिरते ही उसके केबिन में आग लग गई। कुछ ही देर में आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि वे दूर से दिखाई देने लगीं। हादसे के दौरान चालक और परिचालक ने किसी तरह वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार मिनी ट्रक आरजे14, जीटी9071 इंदौर की ओर से सेवफल लेकर धामनोद जा रहा था। बुधवार रात करीब 12 बजे गणपति घाट की नई सड़क पर अचानक वाहन अनियंत्रित हो गया। चालक जब तक वाहन को संभाल पाता, तब तक मिनी ट्रक सड़क से नीचे उतरकर करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा। खाई में गिरते ही केबिन में लगी आग मिनी ट्रक के खाई में गिरने के बाद उसके केबिन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे के समय चालक और परिचालक ने किसी तरह वाहन से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपनी जान बचाई।