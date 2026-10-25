धार में घिनौनी करतूत... बच्चों को अश्लील वीडियो दिखाकर गलत हरकतें सिखाता था किशोर, केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। मनावर थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्चों को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने और उन्हें अनुचित गतिविधियों के लिए उकसाने का मामला सामने आया है। ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने गांव के ही किशोर के खिलाफ शनिवार को प्रकरण दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अपचारी किशोर डेढ़ वर्ष से 14-15 वर्ष के बच्चों को अपने पास बुलाता था।

इस दौरान उन्हें मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाए जाते थे और कथित तौर पर वैसी ही अनुचित हरकतें करने के लिए प्रेरित किया जाता था। शिकायत में बच्चों को प्रेम का इजहार करने सहित अन्य अनुचित गतिविधियों के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया गया है।