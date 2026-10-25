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धार में घिनौनी करतूत... बच्चों को अश्लील वीडियो दिखाकर गलत हरकतें सिखाता था किशोर, केस दर्ज

अपचारी किशोर डेढ़ वर्ष से 14-15 वर्ष के बच्चों को अपने पास बुलाता था। इस दौरान उन्हें मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाए जाते थे और कथित तौर पर वैसी ही अनुचित हरकतें करने के लिए प्रेरित किया जाता था।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 08:38:12 PM (IST)Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 08:38:12 PM (IST)
धार में घिनौनी करतूत... बच्चों को अश्लील वीडियो दिखाकर गलत हरकतें सिखाता था किशोर, केस दर्ज
गांव में बच्चों को अश्लील वीडियो दिखाने पर केस

HighLights

  1. मनावर के गांव में बच्चों को अश्लील वीडियो दिखाने पर केस
  2. डेढ़ साल से मासूमों को गलत काम के लिए उकसा रहा था अपचारी
  3. पुलिस ने दर्ज की FIR, किशोर न्यायालय में पेश करने की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। मनावर थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्चों को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने और उन्हें अनुचित गतिविधियों के लिए उकसाने का मामला सामने आया है। ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने गांव के ही किशोर के खिलाफ शनिवार को प्रकरण दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अपचारी किशोर डेढ़ वर्ष से 14-15 वर्ष के बच्चों को अपने पास बुलाता था।

इस दौरान उन्हें मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाए जाते थे और कथित तौर पर वैसी ही अनुचित हरकतें करने के लिए प्रेरित किया जाता था। शिकायत में बच्चों को प्रेम का इजहार करने सहित अन्य अनुचित गतिविधियों के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया गया है।


समझाइश के बाद किशोर न्यायालय में पेश करने की तैयारी

थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि बच्चों को मोबाइल फोन के माध्यम से अनुचित वीडियो दिखाए जाने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। संबंधित नाबालिग और उसके स्वजन को थाने बुलाकर समझाइश दी जाएगी। इसके बाद प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित नाबालिग को किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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