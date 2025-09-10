'घर में घुसकर हमला किया...', धार के पूर्व MLA पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, नेताजी का भी आया रिएक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। जनसुनवाई में मंगलवार को बबिता नामक एक महिला ने अपने आपको पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा की पत्नी बताते हुए एसडीएम राहुल गुप्ता को आवेदन सौंपकर मदद की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि पूर्व विधायक मेड़ा और उनके साथी लगातार उन्हें परेशान करते हैं। उनके घर पर हमला करते हैं और मकान हड़पने की नीयत से आए दिन दबाव बनाते हैं। आवेदन में बबिता ने बताया कि आरोपितों ने पुत्र-पुत्री के साथ भी घर में घुसकर मारपीट की।

पुराने केस को वापस लेने के लिए दबाव बनाया, साथ ही मेरे मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही चरित्र पर लांछन लगाकर बदनाम करने की भी कोशिश की गई। इस बाबत पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा ने कहा कि महिला झूठा आरोप लगा रही है। जब हम किसी कार्यक्रम, उत्सव में जाते थे तो वह वहां फोटो खिंचवा लेती थी, ताकि ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के फोटो का उपयोग किया जा सके।