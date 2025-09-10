मेरी खबरें
    'घर में घुसकर हमला किया...', धार के पूर्व MLA पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, नेताजी का भी आया रिएक्शन

    MP News: जनसुनवाई में मंगलवार को बबिता नामक एक महिला ने अपने आपको पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा की पत्नी बताते हुए एसडीएम राहुल गुप्ता को आवेदन सौंपकर मदद की गुहार लगाई।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 03:50:08 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 04:01:28 PM (IST)
    'घर में घुसकर हमला किया...', धार के पूर्व MLA पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, नेताजी का भी आया रिएक्शन
    1. पूर्व विधायक पर महिला ने लगाया मारपीट का आरोप।
    2. धार के पूर्व विधायक बोले - ब्लैकमेल कर रही महिला।
    3. पत्नी बताते हुए नेता जी पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। जनसुनवाई में मंगलवार को बबिता नामक एक महिला ने अपने आपको पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा की पत्नी बताते हुए एसडीएम राहुल गुप्ता को आवेदन सौंपकर मदद की गुहार लगाई।

    महिला का आरोप है कि पूर्व विधायक मेड़ा और उनके साथी लगातार उन्हें परेशान करते हैं। उनके घर पर हमला करते हैं और मकान हड़पने की नीयत से आए दिन दबाव बनाते हैं। आवेदन में बबिता ने बताया कि आरोपितों ने पुत्र-पुत्री के साथ भी घर में घुसकर मारपीट की।

    पुराने केस को वापस लेने के लिए दबाव बनाया, साथ ही मेरे मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही चरित्र पर लांछन लगाकर बदनाम करने की भी कोशिश की गई।

    इस बाबत पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा ने कहा कि महिला झूठा आरोप लगा रही है। जब हम किसी कार्यक्रम, उत्सव में जाते थे तो वह वहां फोटो खिंचवा लेती थी, ताकि ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के फोटो का उपयोग किया जा सके।

    मैंने इस महिला के साथ शादी नहीं की है, न ही कभी इसके साथ मारपीट की है। मुझे व बच्चों को धौंस देती है। बात करने जाता हूं तो पैसों की मांग, मकान देने की बात कहती है। यह विरोधियों की साजिश है। वे मेरी छवि खराब करना चाहते हैं।

