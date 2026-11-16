मालवा-निमाड़ के 126 गांवों तक पहुंचेगा नर्मदा जल, सीएम ने किया सिंचाई परियोजना का लोकार्पण

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार-डही। बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर रविवार को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय समारोह धार जिले के डही में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने धार जिले को 1570 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 115 विकास कार्यों की सौगात दी।

समारोह में 1353 करोड़ रुपये की लागत से तैयार डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भी लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े और संबोधित किया। डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना से धार और आलीराजपुर जिले के 126 गांवों की लगभग 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को नर्मदा जल मिलेगा।