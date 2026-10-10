मां वाग्देवी की मूर्ति धार लाने की मांग उठाएंगी नाजिया इलाही, भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ कर मां वाग्देवी की आरती की

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : भोजशाला में शुक्रवार को सनातनी योद्धा नाजिया इलाही खान ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने मां वाग्देवी की स्तुति कर आरती की और यज्ञ कुंड में आहुति दी। इस दौरान उन्होंने धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं और हिंदू समाज को संबोधित करते हुए भोजशाला के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। भोज मुक्ति यज्ञ समिति के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया।

नाजिया इलाही खान ने कहा कि भोजशाला में दर्शन करने के बाद ऐसा महसूस होता है, जैसे ज्ञान की देवी मां सरस्वती वाग्देवी को प्रणाम कर जीवन धन्य हो गया हो।उन्होंने कहा कि जब भी किसी मंदिर को तोड़ा गया होगा और वहां सर्वे होगा, तो हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। भोजशाला मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा।