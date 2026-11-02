देवास में थाना प्रभारी दिलीप पुरी की मौत की खबर से ससुराल बाग में छाया शोक, महाशिवरात्रि पर आते थे बड़केश्वर महादेव मंदिर

नईदुनिया न्यूज, बाग। देवास जिले के खातेगांव में शराब तस्करी कर रहे ट्रक के कुचलने से थाना प्रभारी दिलीप पुरी की मौत की खबर से बाग में शोक छा गया। हरदा से गुजरात की ओर जा रहे ट्रक को पकड़ने की कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर ने उन्हें कुचल दिया। ट्रक का पिछला पहिया उनके शरीर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। दिलीप पुरी का बाग से गहरा पारिवारिक और सामाजिक जुड़ाव रहा था। वे बाग के दामाद थे।

उनका विवाह बाग के बड़केश्वर महादेव मंदिर के महंत भगवान पुरी गोस्वामी की बेटी कविता के साथ हुआ था। मूल रूप से बरमंडल के रहने वाले दिलीप पुरी का बाग में लगातार आना-जाना रहता था। वे यहां के लोगों से आत्मीयता रखते थे और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी करते थे। उनके निधन की खबर से परिचितों और समाजजनों में शोक की लहर है।