धार में 12 फीट के अजगर को देख मचा हड़कंप, सरपंच ने जान जोखिम में डालकर दुकान से निकाला

नईदुनिया न्यूज, धार। पुलिस थाने के सामने स्थित फल की दुकान में बुधवार रात्रि करीब 12 फीट लंबा अजगर घुस गया। दुकान के बाहर अजगर को देखकर राहगीर घबरा गए। इसकी सूचना सरपंच धर्मेंद्र बामनिया को दी गई। वे भोजन की थाली छोड़कर तत्काल मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अजगर दुकान के शटर के भीतर प्रवेश कर चुका था।

सरपंच ने सावधानीपूर्वक उसे अपने नियंत्रण में लिया और दुकान से बाहर निकाला। इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर उनके बताए स्थान पर अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। सरपंच बामनिया ने बताया कि अजगर पहले पुलिस थाने के सामने दुकान के बाहर रेंगता हुआ दिखाई दिया था। कुछ ही देर में वह फल की दुकान के अंदर चला गया।

एक साल में 20 से 25 अजगर निकलने का अनुमान

दुकानदार की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकालकर जंगल में छोड़ने की व्यवस्था की।एक साल में 20 से 25 अजगर निकलने का अनुमानबामनिया के अनुसार क्षेत्र में पिछले एक-दो वर्षों से अजगर निकलने की घटनाएं बढ़ी हैं। पहले सालभर में एक-दो अजगर ही दिखाई देते थे, लेकिन अब एक साल में करीब 20 से 25 अजगर सामने आने का अनुमान है। कुछ दिन पहले स्कूल के समीप भी एक अजगर पकड़ा गया था।

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पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

इसके अलावा तीखी बयड़ी सहित अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इन दिनों खेतों में गेहूं की बोवनी और अन्य कृषि गतिविधियों के चलते सफाई की जा रही है। ऐसे में खेतों और आसपास की झाड़ियों में छिपने के स्थान कम होने से अजगर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं। क्षेत्र में सांपों की तुलना में अजगर अधिक दिखाई दे रहे हैं। लगातार सामने आ रही घटनाओं के कारण ग्रामीण भी सतर्कता बरत रहे हैं।