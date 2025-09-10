PM मोदी 17 सितंबर को करेंगे पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास... MP में 3 लाख रोजगार के सुनहरे अवसर

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मध्यप्रदेश आएंगे और धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम भैसोला में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के साथ सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करेंगे। वे यहां देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास भी करेंगे।

इसके माध्यम से प्रदेश के जनजातीय बहुल मालवा अंचल में किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। इस औद्योगिक क्षेत्र में 526 हेक्टेयर (1300 एकड़) में औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। इनमें लघु और मध्यम आकार की करीब 14 हेक्टेयर में इंडस्ट्री भी शामिल हैं।

इसके अलावा लॉजिस्टिक, कमर्शियल प्लॉट और रेजिडेंशियल प्लॉट भी इसमें रहेंगे। अभी तक 35 औद्योगिक इकाइयों ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। अहम बात यह है कि ऑर्गेनिक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट भी शुरू से बनाया जाएगा, जिससे उद्योगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। प्रदेश का धार, झाबुआ, उज्जैन और निमाड़ का खरगोन, बड़वानी सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से मध्यप्रदेश में काटन आधारित बड़े औद्योगिक पार्क की स्थापना होने जा रही है। यह देशभर में मंजूर 7 पीएम मित्रा पार्क में से पहला पार्क है, जिसका शिलान्यास होने जा रहा है। पीएम मित्र पार्क से एक लाख प्रत्यक्ष और दो लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। टल चुका था दौरा पीएम मित्र पार्क प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है। यह प्रदेश का पहला पार्क है, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उत्साह दिखाया है। गौरतलब है कि देशभर में प्रस्तावित सात पार्कों में से छह अभी तक शिलान्यास के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि बदनावर का पार्क तेजी से मूर्त रूप ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का पहले यहां का दौरा 25 अगस्त को तय था, लेकिन अब प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर ही बदनावर में उपस्थित रहेंगे।