मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    PM मोदी 17 सितंबर को करेंगे पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास... MP में 3 लाख रोजगार के सुनहरे अवसर

    PM Mitra Park Dhar: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मध्यप्रदेश आएंगे और धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम भैसोला में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के साथ सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करेंगे। वे यहां देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास भी करेंगे।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 12:02:01 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 12:05:38 PM (IST)
    PM मोदी 17 सितंबर को करेंगे पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास... MP में 3 लाख रोजगार के सुनहरे अवसर
    पीएम मित्रा पार्क धार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मध्यप्रदेश आएंगे और धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम भैसोला में स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के साथ सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ करेंगे। वे यहां देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास भी करेंगे।

    इसके माध्यम से प्रदेश के जनजातीय बहुल मालवा अंचल में किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। इस औद्योगिक क्षेत्र में 526 हेक्टेयर (1300 एकड़) में औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। इनमें लघु और मध्यम आकार की करीब 14 हेक्टेयर में इंडस्ट्री भी शामिल हैं।

    इसके अलावा लॉजिस्टिक, कमर्शियल प्लॉट और रेजिडेंशियल प्लॉट भी इसमें रहेंगे। अभी तक 35 औद्योगिक इकाइयों ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। अहम बात यह है कि ऑर्गेनिक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट भी शुरू से बनाया जाएगा, जिससे उद्योगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।

    प्रदेश का धार, झाबुआ, उज्जैन और निमाड़ का खरगोन, बड़वानी सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से मध्यप्रदेश में काटन आधारित बड़े औद्योगिक पार्क की स्थापना होने जा रही है।

    यह देशभर में मंजूर 7 पीएम मित्रा पार्क में से पहला पार्क है, जिसका शिलान्यास होने जा रहा है। पीएम मित्र पार्क से एक लाख प्रत्यक्ष और दो लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

    टल चुका था दौरा

    पीएम मित्र पार्क प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है। यह प्रदेश का पहला पार्क है, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उत्साह दिखाया है। गौरतलब है कि देशभर में प्रस्तावित सात पार्कों में से छह अभी तक शिलान्यास के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि बदनावर का पार्क तेजी से मूर्त रूप ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का पहले यहां का दौरा 25 अगस्त को तय था, लेकिन अब प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर ही बदनावर में उपस्थित रहेंगे।

    इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों को नई गति देने की तैयारी है। अहम पहलू इस पार्क में जमीन आवंटन का है। लगभग 1300 एकड़ क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए जाने हैं। 35 औद्योगिक इकाइयों ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। अनुमान है कि 11 सितंबर तक और भी आवेदनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे पूरे क्षेत्र के आवंटन की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

    उद्योग जगत की निगाहें अब इसी पर टिकी हैं, क्योंकि जमीन का बंटवारा ही प्रदेश की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की वास्तविक दिशा तय करेगा। हिमांशु प्रजापति (कार्यकारी निदेशक, मप्र औद्योगिक विकास निगम) के अनुसार, धार जिले के बदनावर में निवेश के लिए 35 से अधिक औद्योगिक जगत के लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है। 1300 एकड़ में से ज्यादातर जमीन आवंटित होने का अनुमान है।

    इंदौरये भी जानें पार्क की लागत - लगभग 2100 करोड़ क्षेत्रफल – 2100 एकड़ कार्य - 70% इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार रोजगार - प्रत्यक्ष- 1 लाख लोग अप्रत्यक्ष - 2 लाख लोग मंजूरी की तिथि- मार्च 2023 (भारत सरकार से औपचारिक मंजूरी)80 टेक्सटाइल्स यूनिट्स प्रस्तावित

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.