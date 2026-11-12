1582 साल पुरानी परंपरा वाले कोटेश्वर कार्तिक मेले की तैयारियां अधूरी, कंटीली झाड़ियों के बीच उतर रहा सामान

नईदुनिया न्यूज, बदनावर। मालवांचल में मेलों की शुरुआत का प्रतीक माने जाने वाले कोटेश्वर महादेव धाम के कार्तिक मेले की 1582 वर्ष से अधिक पुरानी परंपरा है। जनपद पंचायत द्वारा आयोजित छह दिवसीय मेले की शुरुआत 22 नवंबर से होगी, लेकिन आयोजन की तैयारी अब तक कागजों से आगे नहीं बढ़ पाई है। मेला परिसर में साफ-सफाई तक शुरू नहीं हुई है।

राजस्थान से करीब 10 ट्रकों में झूले और अन्य सामान लेकर पहुंचे संचालक उबड़-खाबड़ जमीन और कंटीली झाड़ियों के बीच ही सामान उतारने को मजबूर हैं। अगले दो-तीन दिनों में अन्य दुकान संचालकों के भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में समय रहते व्यवस्थाएं नहीं सुधरीं तो मेले में आने वाले व्यापारियों और श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ेगी।