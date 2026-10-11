सीए बन नहीं मिली शांति, अब 25 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किले में लेंगे जैन दीक्षा, अपनाएंगे मुनि जीवन

नईदुनिया न्यूज, अरनोद। आमतौर पर युवा पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी, बड़ा पद और सफल करियर बनाने का सपना देखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद तो किसी के लिए भी करियर की नई ऊंचाइयां छूने के रास्ते खुल जाते हैं लेकिन अंकित जैन ने सांसारिक उपलब्धियों के बजाय संयम और आत्म कल्याण का मार्ग चुना। सातवीं कक्षा में अध्ययन करते समय ही मुनि बनने की भावना जग गई थी।

कई बार प्रयास करने के बावजूद जब संकल्प पूरा नहीं हो सका तो पढ़ाई जारी रखी। प्रतापगढ़ से बीकॉम कर इंदौर में सीए की पढ़ाई पूरी की। आखिरकार सीए बनने के बाद सांसारिक जीवन छोड़कर जैन दीक्षा लेने का निर्णय किया। अब 25 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किले में दीक्षा ग्रहण करेंगे।