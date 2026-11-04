धार में सहकारी समिति के मैनेजर के ठिकानों पर छापा, 2.41 करोड़ की अवैध संपत्ति उजागर

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : आदिम जाति सेवा सहकारी समिति नालछा के प्रबंधक शेरसिंह ठाकुर के ठिकानों पर बुधवार सुबह लोकायुक्त पुलिस इंदौर की तीन टीमों ने एक साथ छापा मारा। शुरुआती जांच में प्रबंधक के पास आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति होने का खुलासा हुआ है।

लोकायुक्त के अनुसार, करीब 20 वर्ष के सेवाकाल में प्रबंधक को लगभग 65 लाख रुपये वेतन मिला, जबकि इस अवधि में उनके द्वारा करीब 2 करोड़ 41 लाख 45 हजार रुपये की संपत्ति अर्जित करने और व्यय किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह उनकी वैध आय की तुलना में 271.46 प्रतिशत अधिक बताई गई है। कार्रवाई के दौरान सोडपुर, नालछा और मांडव स्थित ठिकानों पर संपत्तियों, दस्तावेजों और अन्य निवेश से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है।

बड़ी मात्रा में अचल और चल संपत्ति अर्जित किए जाने की जानकारी सामने आई लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, शेरसिंह ठाकुर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति नालछा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और नालछा के सोडपुर निवासी हैं। उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत और सूत्र सूचना मिलने के बाद प्रारंभिक जांच की गई थी। इसमें उनके सेवाकाल के दौरान बड़ी मात्रा में अचल और चल संपत्ति अर्जित किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद बुधवार को एक साथ तीन स्थानों पर सर्च कार्रवाई शुरू की गई। दो मंजिला भवन और कृषि भूमि में बड़ा निवेश लोकायुक्त की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, प्रबंधक ने सोडपुर में 1520 वर्गमीटर का भूखंड खरीदा, जिस पर करीब 2400 वर्गफीट में दो मंजिला भवन बनवाया गया है। भूखंड की खरीदी और भवन निर्माण पर लगभग 97 लाख रुपये खर्च होना बताया गया है। इसके अलावा नालछा में मांडव रोड स्थित सोडपुर तिराहे पर 1350 वर्गफीट का एक व्यावसायिक भवन भी खरीदा गया, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये बताई गई है।