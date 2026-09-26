विश्व पर्यटन दिवस : दुर्लभ हिंदू-जैन स्थापत्य हो रहा नष्ट, सो रहा तंत्र… उपेक्षा में दम तोड़ रही मांडू की विरासत

कपिल पारिख, नईदुनिया, मांडू (धार)। मांडू से करीब चार किलोमीटर दूर सोडपुर के जंगल में इतिहास का एक ऐसा अध्याय दफन है, जो आज अपने अस्तित्व के लिए संरक्षण मांग रहा है। विंध्य की करीब 633 मीटर ऊंची पहाड़ियों के बीच बसी बूढ़ी मांडू कभी मांडवगढ़ और तरंगगढ़ के नाम से जानी जाती थी। परमार, राष्ट्रकूट और प्रतिहार काल की इस प्राचीन नगरी में हिंदू और जैन स्थापत्य के दुर्लभ अवशेष मौजूद हैं। विडंबना यह है कि जिस विरासत को इतिहास की अमूल्य धरोहर माना जाना चाहिए, वह आज संरक्षण के अभाव में धीरे-धीरे नष्ट हो रही है।

सदियों पुरानी नगरी, आज वीरान बूढ़ी मांडू के अवशेष इसकी प्राचीन समृद्धि की कहानी कहते हैं। 1980 में सफाई और पुरातात्विक कार्य के दौरान यहां तीन शिव मंदिरों के अवशेष, किले का परकोटा, प्राचीन घाट, तालाब, शाही परिसर और बड़ी संख्या में देव प्रतिमाएं मिली थीं। इनमें शिव, गणेश और विष्णु की प्रतिमाओं के साथ सातवें जैन तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ की प्रतिमा भी शामिल थी। उपलब्ध विवरणों के अनुसार यहां से 250 से अधिक प्रतिमाएं मिली थीं।

204 प्रतिमाएं धार किले में, बाकी का क्या? सुरक्षा की दृष्टि से 204 प्रतिमाओं को धार किले में रखा गया, लेकिन शेष अवशेषों और प्रतिमाओं के संरक्षण की स्थिति गंभीर है। कई प्रतिमाएं खुले में पड़ी हैं। मौसम की मार, देखरेख के अभाव और प्राकृतिक क्षरण से इनके अस्तित्व पर खतरा बढ़ रहा है। न गार्ड, न फेंसिंग… तस्करों का खतरा बूढ़ी मांडू में न तो नियमित सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था दिखाई देती है और न ही पूरे क्षेत्र में तार फेंसिंग है। जंगल और दुर्गम भूभाग के बीच स्थित होने से यहां सुरक्षा का संकट और बढ़ जाता है। स्थानीय स्तर पर प्रतिमाओं के चोरी होने की आशंका और पुरावशेषों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। स्थल से चोरी या गायब हुई प्रतिमाओं का व्यवस्थित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से स्थिति और गंभीर हो जाती है।