धार में सड़क पर कहर... स्कूल जा रही 7 छात्राओं को वैन ने मारी टक्कर, दो की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। क्षेत्र के ग्राम हल्दी में शनिवार को सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें शासकीय आदिवासी सीनियर बालिका छात्रावास की सात छात्राएं घायल हो गईं। ये सभी छात्राएं स्कूल जाने के लिए छात्रावास से पैदल निकली थीं, तभी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दो छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल छात्राओं का सिविल हॉस्पिटल में उपचार किया गया।

मौके पर ही गिर पड़ी छात्राएं घटना सुबह उस समय हुई, जब ग्राम हल्दी स्थित छात्रावास की कक्षा नौवीं से 12वीं तक की छात्राएं प्रतिदिन की तरह हायर सेकंडरी स्कूल की ओर पैदल जा रही थीं। छात्रावास से स्कूल की दूरी लगभग डेढ़ किलोमीटर है, जिसे छात्राएं प्रतिदिन पैदल तय करती हैं। रास्ते में एक तेज गति से आ रहा अज्ञात वाहन अचानक उनकी तरफ आया और टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सातों छात्राएं मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ीं। हादसे के बाद वाहन चालक बिना रुके वहां से फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसकी तलाश कर गिरफ्तार किया है। साथ ही वाहन भी जब्त किया है।