    By Rais Mohammad
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 12:27:41 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 12:27:41 AM (IST)
    धार में सड़क पर कहर... स्कूल जा रही 7 छात्राओं को वैन ने मारी टक्कर, दो की हालत गंभीर
    तेज रफ्तार वाहन ने सात छात्राओं को मारी टक्कर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। क्षेत्र के ग्राम हल्दी में शनिवार को सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें शासकीय आदिवासी सीनियर बालिका छात्रावास की सात छात्राएं घायल हो गईं। ये सभी छात्राएं स्कूल जाने के लिए छात्रावास से पैदल निकली थीं, तभी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दो छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल छात्राओं का सिविल हॉस्पिटल में उपचार किया गया।

    मौके पर ही गिर पड़ी छात्राएं

    घटना सुबह उस समय हुई, जब ग्राम हल्दी स्थित छात्रावास की कक्षा नौवीं से 12वीं तक की छात्राएं प्रतिदिन की तरह हायर सेकंडरी स्कूल की ओर पैदल जा रही थीं। छात्रावास से स्कूल की दूरी लगभग डेढ़ किलोमीटर है, जिसे छात्राएं प्रतिदिन पैदल तय करती हैं। रास्ते में एक तेज गति से आ रहा अज्ञात वाहन अचानक उनकी तरफ आया और टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सातों छात्राएं मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ीं। हादसे के बाद वाहन चालक बिना रुके वहां से फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने उसकी तलाश कर गिरफ्तार किया है। साथ ही वाहन भी जब्त किया है।


    ये छात्राएं हुईं घायल

    बीएमओ नितिन पाटीदार ने बताया कि हादसे में पूजा पुत्री अंतरसिंह, बबिता पुत्री कैलाश, लक्ष्मी पुत्री रमेश, दिव्या पुत्री चमला, अर्पिता पुत्री मंशाराम, रीना पुत्री इंडूसिंह व सीमा पुत्री रणसिंह घायल हुई हैं। सभी का उपचार जारी है।

    दो छात्राओं की हालत गंभीर

    हादसे की जानकारी मिलते ही छात्रावास और स्कूल स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचा और सभी घायल छात्राओं को तत्काल कुक्षी सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। सभी का इलाज अस्पताल में किया गया। घटना की खबर मिलते ही छात्राओं के स्वजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टरों के अनुसार दो छात्राओं को सिर और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि शेष पांच को हल्की चोटें लगी हैं। थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि पुलिस ने चालक को गिरफ्तार करने के साथ ही वाहन जब्त किया है।

