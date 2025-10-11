जबलपुर में लाइन काटने चढ़े कर्मी को लगा करंट, पोल पर उल्टा लटक तड़पता रहा, आग के गोले की तरह दिखने लगा उदित

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पनागर थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए विद्युत पोल शिफ्टिंग के दौरान एक कर्मी करंट की चपेट में आ गया। झटका लगते ही वह खंबे पर उल्टा लटक गया। करंट के कारण निकली चिंगारी और तेज झटका लगने से मिली चोट से वह उल्टा लटके हुए तड़प रहा था। जैसे-तैसे साथी कर्मियों और ग्रामीणों ने उसे नीचे उतारा और अस्पताल पहुंचा। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ग्राम रैपुरा में लोक निर्माण विभाग एक सड़क का निर्माण करा रहा है। नई सड़क बनाने से पूर्व अभी बिजली के पोल की शिफ्टिंग की जा रही है।
पोल हटाने और नए लगाने का काम एक निजी कंपनी (मूल लाइटिंग कंपनी) को मिला है। ठेका कंपनी के कर्मचारी शनिवार को पोल शिफ्टिंग का कार्य कर रहे थे। इस दौरान बिजली का कनेक्शन काटने के लिए निजी कंपनी का कर्मचारी उदित राज परस्ते एक पोल पर चढ़ा। उसने जैसे ही लाइन काटना शुरू किया ,करंट के संपर्क में आ गया। तेज धमाके के साथ चिंगारी निकली। उदित आग के गोले की तरह दिखने लगा। झुलसने के साथ ही पोल पर उल्टा लटक गया और तड़पने लगा। इस दौरान वह लगभग 10 मिनट तक विद्युत तार में उलझकर तड़पता रहा।
विद्युत आपूर्ति रूकवाने के बाद उदित को नीचे उतारा जा सका। आरंभिक रूप से निजी कंपनी की लापरवाही से घटना होना बताया जा रहा है। निजी कंपनी ने पोल हटाने से पहले बिजली कंपनी को सूचना नहीं दी थी। जिसके कारण विद्युत प्रवाह बंद नहीं किया गया था। दौड़ते करंट की लाइन को काटने के लिए निजी कंपनी ने कर्मी को पोल पर चढ़ा दिया। कर्मचारी को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराने से भी वह गंभीर रूप से घायल हुआ।
निजी कंपनी ने घटना को छिपाने का प्रयास किया। लापरवाही को छिपाने को पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दी गई। पता चलने पर पनागर पुलिस ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया। घटनास्थल पर जाकर जांच की। पूछताछ में पोल हटाने से पूर्व बिजली कंपनी से परमिट प्राप्त नहीं करने की जानकारी सामने आयी है। घटना को लेकर बिजली कंपनी की ओर से भी निजी कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
