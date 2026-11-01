धार के धरमपुरी-मांडू मार्ग पर सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी कार; 3 युवकों की मौत, 2 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। धरमपुरी-मांडू मार्ग पर ग्राम तारापुर के समीप रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। गिट्टी खदान के पास तेज रफ्तार मारुति ईको कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरने के बाद पलट गई। हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद शुरू की।

तीन लोगों ने मौके पर ही मौत प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मारुति ईको कार धरमपुरी से मांडू की ओर जा रही थी। इसी दौरान ग्राम तारापुर के समीप गिट्टी खदान के पास चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना गंभीर था कि कार में सवार तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।