शहीद TI दिलीप पुरी के परिवार को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी, पैतृक गांव पहुंचे डिप्टी CM का बड़ा एलान

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। शहीद टीआई दिलीप पुरी के परिवार से मिलने और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम और देवास जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा आज उनके पैतृक गांव बरमंडल पहुंचे। डिप्टी सीएम ने शहीद के पिता ओमप्रकाश पुरी, पत्नी और परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है।

देवड़ा ने कहा कि अपराधी किसी भी राजनीतिक दल या वर्ग से जुड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। कर्तव्य निर्वहन के दौरान दिवंगत हुए टीआई के परिवार को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। धार जिले के बरमण्डल पहुंचे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने शहीद टीआई दिलीप पुरी के निवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया।