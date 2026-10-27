ऐतिहासिक भोजशाला में 720 वर्षों बाद सप्तशती पाठ और यज्ञ की पूर्णाहुति, आयोजन का विधि-विधान से समापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : ऐतिहासिक भोजशाला में मंगलवार को सात दिवसीय सप्तशती पाठ, पूजा-अर्चना, आरती और यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ विशेष धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति के अनुसार, 720 वर्षों के बाद महाराजा भोज की पुरातन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पहली बार भोजशाला में इस स्वरूप में सप्तशती पाठ और यज्ञ का आयोजन किया गया।

मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न कराई आयोजन के अंतिम दिन मुख्य पुजारी ने मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न कराई। इस दौरान शंखनाद, झांझ-मंजीरों की ध्वनि और मां सरस्वती तथा राजा भोज के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया।