स्कूल की बड़ी लापरवाही, छुट्टी के बाद बिना देखे लगा दिया ताला, 11 बच्चे रहे कैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। मध्य प्रदेश के धार जिले के तिरला स्थित मॉडल स्कूल में शनिवार को गंभीर लापरवाही सामने आई। स्कूल में छुट्टी होने के बाद जिम्मेदारों ने बिना देखे ही गेट में ताला लगा दिया। इससे 11 बच्चे स्कूल में घंटों फंसे रहे। हालांकि तमाम बच्चे खिड़की से कूद कर निकलने में सफल रहे लेकिन छठी की एक छात्रा भय में आकर पहली मंजिल से कूद गई। जिसे गंभीर चोटें आई हैं।

घायल छात्रा के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि घटना के बाद न चौकीदार मौके पर आया, न प्रिंसिपल और न ही कोई अन्य स्टाफ सदस्य। बेटी घायल होकर स्कूल में ही पड़ी रही, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। उसके घर न पहुंचने पर स्वजन खोजते हुए पहुंचे तब उसे लहूलुहान पड़ा देखा। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।