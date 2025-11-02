भोपाल में एक महीने से थमी सीएनजी बसों की रफ्तार, दिसंबर में फिर चलाने की तैयारी कर रही सरकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था एक बार फिर चरमराती नजर आ रही है। तीन साल पहले महापौर मालती राय द्वारा जिन 77 सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया था, उनके पहिए अब एक महीने से थमे हुए हैं। भुगतान विवाद के कारण पिछले एक महीने से इन बसों का संचालन बंद पड़ा है।

सूत्रों के अनुसार, भुगतान विवाद सुलझ चुका है, लेकिन अब बसों का परमिट समाप्त हो गया है। बसों का संचालन दोबारा शुरू करने के लिए संबंधित कंपनी ने आरटीओ में परमिट नवीनीकरण के लिए आवेदन कर दिया है। परमिट रिन्यू होने के बाद ही बसें सड़कों पर उतरेंगी। फिलहाल बीसीएलएल (भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड) का कहना है कि दिसंबर तक लगभग 70 बसों को दोबारा चलाने की योजना है।