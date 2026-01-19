मेरी खबरें
    हिंदू पक्ष ने अखंड पूजा की मांग रखी, मुस्लिमों ने सांकेतिक नमाज का भरोसा दिया... भोजशाला में वसंत पंचमी को लेकर प्रशासन सक्रिय

    धार की ऐतिहासिक भोजशाला में वसंत पंचमी के अवसर पर होने वाले आयोजनों को लेकर प्रशासन सतर्क है। सोमवार को इंदौर संभाग आयुक्त और इंदौर रेंज के पुलिस महान ...और पढ़ें

    हिंदू पक्ष ने अखंड पूजा की मांग रखी, मुस्लिमों ने सांकेतिक नमाज का भरोसा दिया... भोजशाला में वसंत पंचमी को लेकर प्रशासन सक्रिय
    1. संभाग आयुक्त और IG ने मौके पर पहुंचकर चर्चा की
    2. भोजशाला में वसंत पंचमी को लेकर प्रशासन सक्रिय
    3. कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर प्रशासन का जोर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, धार: भोजशाला में वसंत पंचमी पर होने वाले आयोजनों को लेकर सोमवार को इंदौर संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े और इंदौर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनुराग धार पहुंचे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की।

    हिंदू और मुस्लिम पक्ष से अलग-अलग संवाद

    प्रशासनिक अधिकारियों ने भोजशाला से जुड़े मामले में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधियों से अलग-अलग चर्चा की। हिंदू पक्ष की ओर से बताया गया कि प्रशासन से आग्रह किया गया है कि 23 जनवरी, शुक्रवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा कराई जाए।


    अखंड पूजा की मांग पर जोर

    भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन ने बताया कि 23 जनवरी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा की बात प्रशासन के समक्ष रखी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दिन भोजशाला को खाली नहीं किया जाएगा और पूजा निर्भीक रूप से संपन्न कराई जानी चाहिए।

    मुस्लिम पक्ष ने जताया सहयोग

    वहीं, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी के सदर अब्दुल समद ने कहा कि पूर्व वर्षों में भी जब इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, मुस्लिम समाज ने शासन-प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि इस बार भी नमाज अदा की जाएगी, लेकिन सांकेतिक रूप से और सीमित संख्या में समाजजन इसमें शामिल होंगे।

    कानून-व्यवस्था सर्वोपरि

    इस संबंध में आईजी अनुराग ने कहा कि दोनों पक्षों से बातचीत की गई है और उनकी बातों को गंभीरता से सुना गया है। किसी भी स्थिति में विवाद नहीं होने दिया जाएगा। कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

    ASI के आदेश का इंतजार

    फिलहाल इस पूरे मामले में सभी की निगाहें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) के आदेश पर टिकी हुई हैं, जिसके आधार पर आगे की व्यवस्था तय की जाएगी।

    वसंत पंचमी को लेकर दोनों पक्षों से चर्चा की गई है। कोशिश है कि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। दोनों पक्षों ने भी शांतिपूर्ण आयोजन का भरोसा दिया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है।

    -सुदाम खाड़े, आयुक्त, इंदौर संभाग

