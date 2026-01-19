हिंदू पक्ष ने अखंड पूजा की मांग रखी, मुस्लिमों ने सांकेतिक नमाज का भरोसा दिया... भोजशाला में वसंत पंचमी को लेकर प्रशासन सक्रिय

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार: भोजशाला में वसंत पंचमी पर होने वाले आयोजनों को लेकर सोमवार को इंदौर संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े और इंदौर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनुराग धार पहुंचे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की।

हिंदू और मुस्लिम पक्ष से अलग-अलग संवाद प्रशासनिक अधिकारियों ने भोजशाला से जुड़े मामले में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधियों से अलग-अलग चर्चा की। हिंदू पक्ष की ओर से बताया गया कि प्रशासन से आग्रह किया गया है कि 23 जनवरी, शुक्रवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा कराई जाए।

अखंड पूजा की मांग पर जोर भोज उत्सव समिति के संरक्षक अशोक जैन ने बताया कि 23 जनवरी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा की बात प्रशासन के समक्ष रखी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दिन भोजशाला को खाली नहीं किया जाएगा और पूजा निर्भीक रूप से संपन्न कराई जानी चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने जताया सहयोग वहीं, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी के सदर अब्दुल समद ने कहा कि पूर्व वर्षों में भी जब इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, मुस्लिम समाज ने शासन-प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि इस बार भी नमाज अदा की जाएगी, लेकिन सांकेतिक रूप से और सीमित संख्या में समाजजन इसमें शामिल होंगे।