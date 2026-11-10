विजय अधूरी है, मां वाग्देवी के मंदिर में अब माता की प्रतिमा बहुत जरूरी है, भोजशाला में रंगोली से उकेरा इतिहास

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : भोजशाला का इतिहास, राजा भोज का गौरव और मां वाग्देवी की प्रतिमा की वापसी का संकल्प....इन भावनाओं को इस बार दीपावली पर रंगों के जरिए धार की धरा पर उतारा गया। भोजशाला परिसर में बनी विशाल रंगोली में 1010 ईस्वी से लेकर 1902 तक के ऐतिहासिक प्रसंगों को क्रमवार उकेरा गया।

इसमें राजा भोज के राज्याभिषेक से लेकर भोजशाला के निर्माण, यहां की ज्ञान परंपरा, आक्रमण और मां वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन ले जाने तक की कहानी दिखाई गई। करीब सवा क्विंटल रंगों से तैयार इस रंगोली को बनाने में 10 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे मेहनत की और 20 बाय 30 फीट की आकर्षक रंगोली बनाई गई। महाराजा भोज उत्सव समिति की ओर से आयोजित दीपावली मिलन समारोह में रंगोली के माध्यम से भोजशाला की मुक्ति और गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना का संदेश दिया गया।