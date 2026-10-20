धार में अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करते तीन गिरफ्तार, दो देशी पिस्टल और आठ कट्टे बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : जिले में अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सिंघाना चौकी पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से दो देशी पिस्टल, 12 बोर के आठ देशी कट्टे और छह जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हथियारों की खरीद-फरोख्त में शामिल एक अन्य आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल, तीन मोबाइल फोन और 13,500 रुपये नकद भी जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार, जब्त सामान की कुल अनुमानित कीमत 2.10 लाख रुपये है। पुलिसअवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त में शामिल अन्य लोगों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।