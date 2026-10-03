धार के बदनावर में ट्राले की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी और बेटी की मौत, दूसरी बेटी घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। बदनावर में लेबड़-नयागांव फोरलेन पर बड़ी चौपाटी से कुछ दूरी पर पिटगारा तिराहे पर शनिवार सुबह करीब 7 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्राला ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी और उनकी 14 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 वर्षीय दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर के बाद ट्राला बाइक को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। इसके बाद बाइक ट्राले से अलग हुई और ट्राले का ड्राइवर वाहन लेकर मौके से भाग निकला।

मृतकों की पहचान राहुल पिता निर्भय सिंह भाटी (35), उनकी पत्नी पूजा (30) और बेटी सुमन (14) के रूप में हुई है। हादसे में उनकी छोटी बेटी शिवानी (12) गंभीर रूप से घायल हुई है। उसे तत्काल बदनावर के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए रतलाम रेफर किया गया।

हादसे के बाद चक्काजाम हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। तीन लोगों की मौत और बच्ची के गंभीर घायल होने की जानकारी से लोगों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने पिटगारा तिराहे पर चक्काजाम कर दिया। देखते ही देखते मृतकों के परिजन के साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों ने तिराहे पर स्पीड ब्रेकर बनाने और मृतकों के परिजन को समुचित मुआवजा देने की मांग शुरू कर दी। सूचना मिलने पर एसडीएम प्रियंका मिमरोट, एसडीओपी अरविंदसिंह तोमर, टीआई अमितसिंह कुशवाह और तहसीलदार सुरेश नागर पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाइश देकर जाम समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। सुबह करीब 10 बजे तक चक्काजाम जारी था।