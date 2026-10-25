धार में ड्राइवर को झपकी आई, पेड़ से टकराकर खाई में पलटी कार; दो युवकों की मौत, चार घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बदनावर। धार जिले के कानवन के पास शनिवार आधी रात एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार कार चला रहे ड्राइवर को झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया। कार सड़क किनारे पेड़ से इतनी जोर से टकराई कि उसे उखाड़ते हुए खाई में जा पलटी। हादसा इतना गंभीर था कि दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई गई है।

होटल के सामने हुआ हादसा: कार में फंसे रहे युवक घटना शनिवार रात करीब 12 बजे कानवन थाना क्षेत्र में कानवन से कुछ दूर होटल नींबू मिर्ची के सामने हुई। कार क्रमांक एमपी 42 जेडएफ 3109 में छह युवक सवार थे। सभी इंदौर से सांवरियाजी जा रहे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और खाई में पलट गई।