धार में नए गणेश घाट में वाहनों पर पथराव, 8 से 10 गाड़ियों को बदमाशों ने बनाया निशाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, धामनोद (धार)। रविवार शाम नए गणेश घाट क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने हाईवे से गुजर रहे कई वाहनों पर पथराव कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करीब 8 से 10 वाहनों को निशाना बनाया गया। अचानक हुए पथराव से वाहन चालकों में अफरा-तफरी मच गई।

घटना के बाद प्रभावित वाहन चालक शिकायत दर्ज कराने काकड़ादा पुलिस चौकी पर पहुंचे। हाईवे से गुजर रहे महिला-पुरुष सहित बड़ी संख्या में राहगीर भी मौके पर जमा हो गए। वाहन चालकों ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की।

घटना के बाद प्रभावित वाहन चालक शिकायत दर्ज कराने काकड़ादा पुलिस चौकी पर पहुंचे। हाईवे से गुजर रहे महिला-पुरुष सहित बड़ी संख्या में राहगीर भी मौके पर जमा हो गए। वाहन चालकों ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की।

पूर्व में भी वाहनों पर पथराव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं

बताया जा रहा है कि नए गणेश घाट क्षेत्र में पूर्व में भी वाहनों पर पथराव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उस समय पुलिस कार्रवाई के बाद ऐसी घटनाओं पर कुछ हद तक अंकुश लगा था, लेकिन रविवार शाम एक बार फिर अज्ञात बदमाशों ने कई वाहनों को निशाना बना दिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच कर पथराव करने वालों की तलाश की जा रही है।

बैंक खाते से 57 हजार रुपये निकाले

मनावर: ग्राम बोरझीरी निवासी एक युवक के बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी कर 57 हजार रुपये निकाल लिए। फरियादी मिथुन डोडवे ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि बैंक खाते से 22 से 24 सितंबर के बीच अलग-अलग तरीके से कुल 57 हजार रुपये की राशि निकाली गई। खाते से राशि निकाले जाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस से शिकायत कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फरियादी के कथनों के आधार पर पुलिस ने बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।