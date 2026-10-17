एमपी के 72 गांवों में गहराया जल संकट, 500 से ज्यादा हैंडपंप बंद, 7 नल-जल योजनाएं ठप; कम बारिश से बिगड़े हालात

नईदुनिया प्रतिनिधि, बदनावर। गर्मी अभी दूर है, लेकिन गांवों में पानी की चिंता ने समय से पहले दस्तक दे दी है। मानसून की बेरुखी से जलस्रोत पर्याप्त नहीं भर पाए और भूजल स्तर गिरने से पेयजल व्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा है। सरकारी आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं।

बदनावर विकासखंड की 89 ग्राम पंचायतों में से 43 पंचायतों के 72 गांवों की 126 बसाहटों में पेयजल संकट की संभावना है। सामान्य से करीब 40 प्रतिशत कम वर्षा के बीच प्रशासन वैकल्पिक इंतजामों की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि जिन गांवों में अभी से नल-जल योजनाएं बंद हैं और सैकड़ों हैंडपंप खराब पड़े हैं, वहां जरूरत बढ़ने पर पानी कैसे पहुंचेगा।

3 जल योजनाएं, 34 तालाब-बैराज, फिर भी 72 गांवों में संकट की आशंका बदनावर तहसील में 165 गांव और 401 बसाहटें हैं। इनमें 100 गांवों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग की नल-जल योजनाओं से पानी पहुंचता है, जबकि 37 गांव राजोद और 28 गांव माही समूह जलप्रदाय योजना के दायरे में हैं। तीन योजनाएं, 34 तालाब और बैराज के बावजूद संकट की आशंका इसलिए बनी हुई है, क्योंकि कई योजनाएं बंद हैं, कुछ में सुधार कार्य चल रहा है और माही योजना का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। सात योजनाएं बंद, 16 में सुधार कार्य पीएचई विभाग की 100 नल-जल योजनाओं में से 84 ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित हो चुकी हैं। शासन की नीति के अनुसार इनके संचालन और संधारण की जिम्मेदारी अब पंचायतों की है, लेकिन हस्तांतरण के बाद भी सात गांवों बामंदाकला, तारोद, पाना, पड़ुनिया, नागौरा, रतनपुरा और रिटोड़ी में नल-जल योजनाएं बंद हैं।