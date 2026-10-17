एमपी के किसानों को बड़ी राहत, भावांतर योजना में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक होगा आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सोयाबीन भावांतर योजना के तहत पंजीयन कराने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। जिन किसानों ने अब तक किसी कारणवश अपना आवेदन नहीं किया था, वे अब 24 अक्टूबर 2026 तक ई-उपार्जन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पूर्व में आवेदन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर तय की गई थी।

ई-उपार्जन पोर्टल पर 24 अक्टूबर तक होगा आवेदन खरीफ विपणन सीजन 2026 के लिए सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर से प्रारंभ की गई थी। पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार इसे 17 अक्टूबर को समाप्त होना था, परंतु किसानों की सुविधा और छूटे हुए पात्र कृषकों को अवसर देने के उद्देश्य से शासन ने पोर्टल पर आवेदन की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है।