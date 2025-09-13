MP Crime: नाराज होने पर प्रेमी ने किया ब्लॉक तो शादीशुदा महिला ने गुस्से में खाया जहर, अस्पताल में भर्ती

नईदुनिया न्यूज, मड़ियादो। प्रेमी द्वारा नाराज होकर मोबाइल नंबर ब्लॉक किए जाने से नाराज महिला द्वारा कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। जिसे गंभीर अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ियादो लाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हटा रेफर कर दिया गया।
महिला द्वारा कीटनाशक दवा सेवन करने के पीछे उसी के समुदाय के कथित प्रेमी बब्बू बंजारा द्वारा धोखा दिया जाना बताया जा रहा है। महिला का आरोप है कि है कि उसकी शादी कल्कुआ गांव में हुई थी, पिछले दो साल से लखनपुरा के बब्बू बंजारा से उसकी बोलचाल थी। बब्बू द्वारा उसे प्रलोभन दिए गए कि वह उसको खुश रखेगा और उसके भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन कर देगा जिसके चलते वह अपने पति को छोड़ आई थी और प्रेमी के साथ रहने लगी थी।
एक साल सब कुछ अच्छा रहा उसके बाद प्रेमी और उसके स्वजनों द्वारा लड़ना शुरू कर दिया गया। हाल में दो दिन से बब्बू ने महिला से बात करना बंद कर दिया गया था और उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। इस घटना से क्षुब्ध होकर महिला द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया है।
महिला द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके द्वारा पति को छोड़ने के बाद समुदाय द्वारा उससे संबंध भी तोड़ लिए गए जिसके चलते वह अब अकेली पड़ गई है। महिला के दो छोटे बच्चे भी है जो अपनी मां के साथ ही रहते है।