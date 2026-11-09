डिंडौरी के सारसडोली बाजार में जनरल स्टोर में लगी आग, देखते ही देखते दुकान को चपेट में ले लिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले के मेहदवानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सारसडोली बाजार में रविवार रात एक जनरल स्टोर में अचानक आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना में करीब ढाई लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। राहत की बात यह रही कि आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई।

रविवार रात दुकान से धुआं उठता दिखाई दिया

स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार रात दुकान से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने दुकान में रखे मनिहारी के सामान, कपड़ों और अन्य सामग्री को अपनी चपेट में ले लिया।

आसपास के ग्रामीण और दुकानदार मौके पर पहुंचे

आग की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और दुकानदार मौके पर पहुंचे। बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। इसके साथ ही पास ही स्थित पानी की टंकी से नल चालू कर पानी की व्यवस्था की गई। ग्रामीणों और दुकानदारों की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।