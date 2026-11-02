डिंडौरी में मटियारी रैयत के हाथीघाट ददरा में अधजला शव मिला, आना-जाना कम होता है यहां

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले के मेंहदवानी थाना अंतर्गत ग्राम मटियारी रैयत के हाथीघाट ददरा में अज्ञात महिला का अधजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

शव पूरी तरह से अधजला अवस्था में था

ग्रामीणों ने सोमवार दोपहर को ददरा में शव पड़ा देखा और तुरंत इसकी सूचना कोटवार और पुलिस को दी। शव पूरी तरह से अधजला अवस्था में है और उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है।

लोगों का आना-जाना कम होता है अक्सर यहां

ग्रामीणों के बताए अनुसार शव एक 25 से 35 वर्ष की महिला का लग रहा है। घटनास्थल जंगल से लगा हुआ सूनसान इलाका है, जहां अक्सर लोगों का आना-जाना कम होता है।

आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही मेंहदवानी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर पंचनामा कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ की है।

स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कैसे हुई मौत

प्रारंभिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला की मौत हत्या है, आत्महत्या है या किसी अन्य कारण से हुई है। शव को जलाने की कोशिश की गई है या हादसे में जली है, यह भी जांच का विषय है।