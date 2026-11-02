जबलपुर में नए न्याय कानूनों के अनुरूप ढल रही विधि शिक्षा, पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण तक हुआ यह बदलाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। देश में नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद विधि शिक्षा में भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय दंड संहिता (आइपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने ली है।

बदलती न्याय व्यवस्था के अनुरूप तैयार पढ़ाई के साथ नई पुस्तकों, संदर्भ सामग्री और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को बदलती न्याय व्यवस्था के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में संशोधन, नई किताबें भी उपलब्ध विद्यार्थियों के लिए संबंधित पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। हाल ही में लेबर ला में हुए बदलावों को भी तत्काल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रो. राव के अनुसार, फैकल्टी सदस्य नए कानूनों का स्वयं अध्ययन करते हैं और उनके प्रावधानों की जानकारी विद्यार्थियों को कक्षाओं में देते हैं। इससे शिक्षण प्रक्रिया में नए कानूनी प्रावधानों को लगातार शामिल किया जा रहा है।