रात में दीवार कूदकर घर में घुसा आरोपित, पहले पूछा कैलाश कहां है फिर बाइक में लगा दी आग

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी शहपुरा। गांव में एक दिन पहले हुए बच्चों के विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि एक व्यक्ति ने रात के अंधेरे में दीवार कूदकर पोस्टमैन के घर में घुसकर उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। घटना शहपुरा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव की है।

पीड़ित पोस्टमैन कैलाश प्रसाद झारिया ने गांव के ही शंकर पांडे पर बाइक जलाने का आरोप लगाया है। घटना 11 नवंबर की रात करीब 8:45 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ विवाद कैलाश प्रसाद के मुताबिक, विवाद की जड़ 10 नवंबर को हुई एक छोटी सी कहासुनी थी। उस दिन शंकर पांडे के भतीजे रवि पांडे और कैलाश के बेटे अंकित झारिया के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। मामला बढ़ता देख गांव के लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को समझाया और मामला वहीं शांत करा दिया था। गांव वालों को लगा था कि बात खत्म हो गई, लेकिन अगले ही दिन इस विवाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया। पेट्रोल की पाइप खोलकर लगाई आग कैलाश ने पुलिस को बताया कि 11 नवंबर की रात शंकर पांडे बाउंड्री वॉल कूदकर उनके घर के पोर्च में आ गया। पहले वह घर के अंदर गया और कैलाश की पत्नी सुदामा बाई से कैलाश के बारे में पूछा। सुदामा बाई ने बताया कि कैलाश सो रहे हैं।