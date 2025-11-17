मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: अपनी मांगों को लेकर AVBP ने चन्द्रविजय कॉलेज के गेट पर जड़ा ताला, जबलपुर-अमरकंटक मार्ग पर चक्का जाम

    डिडौरी के शासकीय चंद्र विजय स्नातकोत्तर महावि‌द्यालय के बाहर अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एवीबीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मांगे नहीं माने जाने पर विद्यार्थी परिषद की ओर से कालेज के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया गया। इसके साथ-साथ छात्रों ने अमरकंटक मार्ग में चक्का जाम कर दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 02:39:39 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 02:45:04 PM (IST)
    MP News: अपनी मांगों को लेकर AVBP ने चन्द्रविजय कॉलेज के गेट पर जड़ा ताला, जबलपुर-अमरकंटक मार्ग पर चक्का जाम
    समझाइश देने के बाद भी विद्यार्थी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए अड़े हुए हैं।

    HighLights

    1. 15 सूत्रीय मांगो को लेकर विद्यार्थी कर रहे है प्रदर्शन
    2. जबलपुर अमरकंटक मार्ग में चक्का जाम कर दिया
    3. समझाइश के बाद भी अड़े हुए हैं परिषद के पदाधिकारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी: प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय चंद्र विजय स्नातकोत्तर महावि‌द्यालय डिंडौरी में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में 15 सूत्रीय मांगो को लेकर कॉलेज में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। मांगो के समर्थन में नारेबाजी करते हुए विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज के सामने जबलपुर अमरकंटक मार्ग में चक्का जाम कर दिया गया। मौके पर पहुंचे कांग्रेसी विधायक डिंडौरी ओमकार मरकाम, तहसीलदार रामप्रसाद मार्को, कोतवाली प्रभारी द्वारा समझाइश देने के बाद भी विद्यार्थी अपनी मांगों को पूरा कराने अड़े हुए है।

    कई बार दिया गया ज्ञापन

    अभाविप के पदाधिकारियों ने बताया कि कई बार ज्ञापन देने के बाद केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन मांगो पर ध्यान नहीं दिया गया। विद्यार्थी परिषद की ओर से कई मांगे रखी गई थी। जिसमें एलएलबी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, महावि‌द्यालय में एनसीसी यूनिट प्रारंभ करने, महावि‌द्यालय में स्थायी सुरक्षाकर्मी की नियुक्ति करने, महावि‌द्यालय में विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा पुनः जल्दी चालू कराने, विद्‌यार्थियों की छात्रवृति में हो रही गड़बड़ियों का समाधान कर सभी विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृति प्रदान करने जैसी मांगे शामिल हैं।


    naidunia_image

    इसके साथ ही एवीबीपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हाल ही में ही घोषित हुए रिजल्ट में कई विद्यार्थियों का परिणाम गड़बड आया है, एक बार पुनः मूल्यांकन कर सुधार कराने की मांग की जा रही है। महाविद्यलाय प्रबंधन की ओर से इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिस कारण यह प्रदर्शन करना पड़ा।

    • समय सारिणी अनुसार कक्षाओं का संचालन

    • प्रत्येक शैक्षणिक भवन में पेयजल की व्यवस्था

    • सभी वॉशरूम की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करना

    • महाविद्‌यालय में व्यवस्थित व समृद्ध लाइब्रेरी स्थापित करना

    • विद्‌यार्थियों के लिए कैंटीन की सुविधा नियमित रूप से प्रारंभ करना

    • महावि‌द्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों को चालू अवस्था में रखा जाए और जहां कैमरे नहीं है वहां लगाया जाए

    • वोकेशनल शिक्षा के अंतर्गत सभी विषयों के प्राध्यापक की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए

    यह भी पढ़ें- Private School Fees: ग्वालियर में प्राइवेट स्कूल संचालकों को अब पोर्टल पर दर्ज करानी होगी अपनी फीस

    महाविद‌यालय में नियनित खेलकूद को लेकर मांग

    छात्र संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि जिले के अग्रणी महावि‌द्यालय प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेस होने के नाते रेगुलर खेल प्राध्यापक होना चाहिए। महावद्यालय में नियमित खेलकूद की गतिविधियां होनी चाहिए। साथ ही महाविद्यायल के खेल का मैदान समतल होना चाहिए। ये सभी छात्र संघ की मांगे हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.