MP News: अपनी मांगों को लेकर AVBP ने चन्द्रविजय कॉलेज के गेट पर जड़ा ताला, जबलपुर-अमरकंटक मार्ग पर चक्का जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी: प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय चंद्र विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डिंडौरी में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में 15 सूत्रीय मांगो को लेकर कॉलेज में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। मांगो के समर्थन में नारेबाजी करते हुए विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज के सामने जबलपुर अमरकंटक मार्ग में चक्का जाम कर दिया गया। मौके पर पहुंचे कांग्रेसी विधायक डिंडौरी ओमकार मरकाम, तहसीलदार रामप्रसाद मार्को, कोतवाली प्रभारी द्वारा समझाइश देने के बाद भी विद्यार्थी अपनी मांगों को पूरा कराने अड़े हुए है।
अभाविप के पदाधिकारियों ने बताया कि कई बार ज्ञापन देने के बाद केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन मांगो पर ध्यान नहीं दिया गया। विद्यार्थी परिषद की ओर से कई मांगे रखी गई थी। जिसमें एलएलबी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, महाविद्यालय में एनसीसी यूनिट प्रारंभ करने, महाविद्यालय में स्थायी सुरक्षाकर्मी की नियुक्ति करने, महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा पुनः जल्दी चालू कराने, विद्यार्थियों की छात्रवृति में हो रही गड़बड़ियों का समाधान कर सभी विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृति प्रदान करने जैसी मांगे शामिल हैं।
इसके साथ ही एवीबीपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हाल ही में ही घोषित हुए रिजल्ट में कई विद्यार्थियों का परिणाम गड़बड आया है, एक बार पुनः मूल्यांकन कर सुधार कराने की मांग की जा रही है। महाविद्यलाय प्रबंधन की ओर से इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिस कारण यह प्रदर्शन करना पड़ा।
छात्र संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि जिले के अग्रणी महाविद्यालय प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेस होने के नाते रेगुलर खेल प्राध्यापक होना चाहिए। महावद्यालय में नियमित खेलकूद की गतिविधियां होनी चाहिए। साथ ही महाविद्यायल के खेल का मैदान समतल होना चाहिए। ये सभी छात्र संघ की मांगे हैं।