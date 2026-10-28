चौकी प्रभारी का चेन लुटेरा उन्हीं की जैकेट पहने गिरफ्तार, डिंडौरी में हिट एंड रन केस से जुड़े तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी गोरखपुर। जिले के गोपालपुर चौकी पुलिस ने हिट एंड रन वारदात से जुडे हुए दो महत्वपूर्ण आरोपी को गिरफ्तार किया है। साेने की चेन और जैकेट लूटने वाला था पहला आरोपी पहला आरोपी गोपालपुर चौकी प्रभारी अतुल हरदहा की साेने की चेन और जैकेट लूटने वाला था। आरोपी को पुलिस ने चौकी प्रभारी की जैकेट पहने ही पकड़ा। चार पहिया वाहन से रौंदने वाले को भी दबोचा चार पहिया वाहन से हिट एंड रन वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी सुरजीत मरावी 25 वर्ष निवासी करौंदी को भी गिरफ्तार करने में भी सफलता मिली है। 23 अक्टूबर को साप्ताहिक बाजार के दिन हुआ था हादसा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि ग्राम झनकी में 23 अक्टूबर की देर शाम साप्ताहिक बाजार के दिन आरोपी सुरजीत द्वारा चार पहिया वाहन से कई लोगों को रौंद दिया गया था।

दो अन्य लोग इस मामले में गंभीर हैं एक की जहां मौके पर मौत हो गई थी, वहीं गंभीर रूप से घायल पुरषोत्तम पंद्राम निवासी ग्राम बिट्ठलदेह की जबलपुर मेडिकल अस्पताल में सोमवार की शाम मौत हो गई। दो अन्य लोग इस मामले में गंभीर हैं, जिनका उपचार जबलपुर में ही चल रहा है।