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जबलपुर में शराब के लिए दो हजार रुपये मांगे, नहीं देने पर एक ने पकड़ा, दूसरे ने चाकू मारा; तीसरे ने चलाई गोली

वारदात के बाद तीनों आरोपित मौके से भाग निकले। चाकू के वार और गोली लगने से तरुण खून से लथपथ हो गया।

By Pankaj TiwariEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 10:17:05 AM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 10:17:05 AM (IST)
जबलपुर में शराब के लिए दो हजार रुपये मांगे, नहीं देने पर एक ने पकड़ा, दूसरे ने चाकू मारा; तीसरे ने चलाई गोली
कछियाना मोहल्ला में गोली चलने के बाद अस्पताल में भर्ती युवक। नईदुनिया

HighLights

  1. तीन बदमाशों ने साहू मोहल्ला में रोका
  2. अस्‍पताल में युवक की हालत नाजुक
  3. लार्डगंज में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शराब पीने के लिए दो हजार रुपये देने से मना करने पर तीन बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से कई वार किए, फिर गोली मार दी।

निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया

वारदात में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लार्डगंज पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया है।

बड़ा फुहारा से समोसे लेकर मोपेड से लौट रहा था

पुलिस के अनुसार, सुपर मार्केट गंजीपुरा निवासी तरुण मिरगे उर्फ अनुपम (26) सोमवार रात अपने दोस्त आशु साहू के साथ बड़ा फुहारा से समोसे लेकर मोपेड से लौट रहा था।

तीनों ने शराब पीने के लिए दो हजार रुपये मांगे

दोनों साहू मोहल्ला पहुंचे, तभी सत्या सिंह राजपूत, सत्यम साहू और वीरू संग्राम ने उन्हें रोक लिया। तीनों ने शराब पीने के लिए दो हजार रुपये मांगे। तरुण के मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

वारदात के बाद तीनों आरोपित मौके से भाग निकले

आरोप है कि वीरू संग्राम ने तरुण को पकड़ लिया, जबकि सत्यम साहू ने उस पर चाकू से कई वार किए। इसके बाद सत्या सिंह राजपूत ने गोली चला दी, जो तरुण के पैर में लगी। वारदात के बाद तीनों आरोपित मौके से भाग निकले।


वार और गोली लगने से तरुण खून से लथपथ

चाकू के वार और गोली लगने से तरुण खून से लथपथ हो गया। उसे तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां भर्ती कर उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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