    डिंडौरी में CEO से विवाद के बाद अध्यक्ष ने शुरू किया धरना, कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 07:47:21 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 07:47:21 PM (IST)
    CEO से विवाद के बाद अध्यक्ष ने शुरू किया धरना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिला पंचायत कार्यालय में बुधवार की दोपहर जिला पंचायत सीईओ के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष का विवाद होने का मामला पुलिस तक पहुंच गया। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ आईएएस अधिकारी दिव्यांशु चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष रूद्रेश परस्ते के विरुद्ध गाली गलौज कर धमकी देने के साथ सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

    गालियां देते हुए सबके सामने धमकी दी

    जिला पंचायत सीईओ ने कोतवाली में शिकायत कर आरोप लगाया कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा उनके चेंबर में आकर निर्माण कार्य कि राशि तुरंत जारी करने को लेकर विवाद किया गया और इस बात को लेकर आपत्तिजनक गंदी-गंदी गालियां देते हुए सबके सामने धमकी दी गई। शिकायत में सीईओ ने बताया कि जानबूझकर सबके सामने अध्यक्ष ने उनके कर्तव्य में बाधा उत्पन्न करते हुए गाली-गलौज भी की गई। इससे उनकी छवि पर गहरा आघात पहुंचा है।


    काम बंद कर हड़ताल की चेतावनी

    विवाद के बाद जिला पंचायत सीईओ और जिला पंचायत अध्यक्ष दोनों एसपी कार्यालय पहुंच गए। दोनों ने अलग-अलग शिकायत की। पुलिस ने सीईओ की शिकायत पर जहां मामला दर्ज कर लिया है वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष की शिकायत की जांच करने की बात पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह ने बताई है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के बाहर ही धरना प्रदर्शन समूह की महिलाओं के साथ शुरू कर दिया गया है, जबकि ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों ने अलग एसपी को ज्ञापन सौंप कर जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हुए काम बंद कर हड़ताल की चेतावनी दी है।

    बगिया मां के नाम का विवाद

    इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो भी आवश्यक कदम है उसे उठा रही है। गौरतलब है कि जिले में एक बगिया मां के नाम का विवाद लगातार चर्चाओं में है। जिला पंचायत अध्यक्ष का आरोप है कि इस अभियान में बड़ी मनमानी हुई है।उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है।

