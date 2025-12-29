भाजपा नेता की पिटाई करने वाले झोलाछाप डॉक्टर की क्लीनिक होगी सील, कलेक्टर ने दिया आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी/करंजिया: जिले के जनपद मुख्यालय करंजिया में भाजपा के वरिष्ठ नेता की पिटाई करने वाले विवादित झोलाछाप डॉक्टर की क्लीनिक अब सील होगी। कलेक्टर अंजू भवन भदौरिया ने एसडीएम बजाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं।

गौरतलब है कि विवाद के बाद से ही लगातार संबंधित झोलाछाप पारेश सिकदार के विरूद्ध कार्रवाई के लिए लोग लामबंद हो रहे हैं। एसडीएम रामबाबू देवांगन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक स्तरीय अमले के साथ सोमवार को संबंधित क्लीनिक सील करने की कार्रवाई होगी।

क्लीनिक सील करने के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने एसडीएम को शनिवार को ही ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में आरोपी के अवैध गतिविधियों में शामिल होने के भी गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस घटना के बाद से ही बजाग, करंजिया जनपद क्षेत्र में संचालित झोलाछापों की कई क्लीनिकों में ताला लटका हुआ है।

जानकारी के अनुसार, जनपद मुख्यालय में अमरकंटक मुख्य मार्ग के किनारे सार्वजनिक हैंडपंप हटाने से रोकने पर झोलाछाप ने भाजपा के पूर्व जिला मंत्री सियाराम साहू की पिटाई कर दी थी। संबंधित के विरूद्ध पुलिस ने मामला तो दर्ज किया था, लेकिन अवैध क्लीनिक पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी।

स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण से चलते हैं फर्जी क्लीनिक

जिला मुख्यालय सहित जनपद मुख्यालय और ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण से झोलाछापों की फर्जी क्लीनिक संचालित होती हैं। बिना डिग्री के झोलाछाप गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। गत दिनों कलेक्टर ने झोलाछापों के विरूद्ध कार्रवाई के सख्त निर्देश तो दिए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक स्तर के साथ जिला स्तर के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

यह भी पढ़ें- जमीन के लिए जीजा के साथ मिलकर पिता को जिंदा जलाने की कोशिश, बेटे ने झोपड़ी में लगाई आग

जिले में गिरोह सक्रिय

ऐसा आरोप है कि अवैध क्लीनिक संचालित कराने के लिए एक गिरोह सक्रिय है, जो जिले भर से पैसा एकत्रित करता है और उन्हें कार्रवाई से बचाने का काम करता है। इस मामले में लंबे समय से आरोप प्रत्यारोप के दौर लगते रहे हैं।

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पर संरक्षण का आरोप

जनपद मुख्यालय करंजिया में झोलाछाप डॉक्टर पारेश सिकदार अवैध तौर पर बिना वैध डिग्री के क्लीनिक तो संचालित करता ही था। साथ ही मरीजों को भी भर्ती करने की व्यवस्था थी। यहां ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पर संरक्षण देने के लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं। मुख्यालय के मुख्य मार्ग के किनारे संचालित क्लीनिक पर कोई कार्रवा नहीं की जाती रही है।