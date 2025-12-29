मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जमीन के लिए जीजा के साथ मिलकर पिता को जिंदा जलाने की कोशिश, बेटे ने झोपड़ी में लगाई आग

    शिवपुरी जिले के बरौदिया गांव में एक बेटे ने जमीन के लिए जीजा के साथ मिलकर अपने ही पिता को मारने की कोशिश की। आरोपी बेटे ने पिता को जिंदा जलाने के लिए ...और पढ़ें

    By Devendra SamadhiyaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 02:07:05 AM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 02:07:43 AM (IST)
    जमीन के लिए जीजा के साथ मिलकर पिता को जिंदा जलाने की कोशिश, बेटे ने झोपड़ी में लगाई आग
    पिता को जिंदा जलाने की कोशिश (साकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. पिता को मारने के लिए लगाई आग
    2. बेटे ने घर में घुसकर की तोड़फोड़
    3. घर से लूटे सोने के जेवर व नगदी

    नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी: जिले के इंदार थानांतर्गत ग्राम बरौदिया में जमीन के लिए एक बेटे ने अपने जीजा के साथ मिलकर पिता को जिंदा जलाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं घर में तोड़फोड़ कर वहां से सोने के जेवर व नगदी सहित दस्तावेज लूट कर फरार हो गया। मामले की शिकायत पिता द्वारा इंदार थाना पुलिस को दर्ज कराई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार ग्राम बरोदिया निवासी सुखविंदर सिंह सरदार का बेटा बूटा सिंह उसकी पैतृक जमीन को बेचना चाहता है। इसी के चलते वह अपने पिता पर दवाब बना रहा है कि जबकि सुखविंदर सिंह इसका विरोध कर रहा है। इसी के चलते बूटा सिंह ने अपने ईसागढ़ निवासी जीजा गुरपेज सिंह के साथ मिलकर पिता की हत्या करने का षड़यंत्र रचा और उसके घर पर बनी उस झोंपड़ी में आग लगा दी, जिसमें सुखविंदर सिंह सो रहा था, ताकि पिता की मौत के बाद जमीन स्वत: उसके नाम हो जाएगी।


    उन्होंने झोंपड़ी आग इसलिए लगाई ताकि यह हत्या एक हादसा लगे। हालांकि झोंपड़ी में आग लगते ही सुखविंदर सिंह बाहर निकल आए और वहां से गांव की तरफ भाग कर अपनी जान बचाई। इसके बाद बूटा सिंह ने अपने ही घर की अलमारी को तोड़कर वहां से डेढ़ तौला सोना और 35 हजार रुपये नगद सहित जमीन के दस्तावेज लूट लिए।

    naidunia_image

    यह भी पढ़ें- घटिया मरम्मत ने खोल दी व्यवस्था की पोल, ग्रामीणों ने हाथ से उखाड़ी ‘प्रधानमंत्री सड़क’; Video Viral होने पर अब जांच

    इसके बाद बूटा सिंह व उसका जीजा मौके से फरार हो गए। सुखविंदर सिंह ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.