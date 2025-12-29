जमीन के लिए जीजा के साथ मिलकर पिता को जिंदा जलाने की कोशिश, बेटे ने झोपड़ी में लगाई आग

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी: जिले के इंदार थानांतर्गत ग्राम बरौदिया में जमीन के लिए एक बेटे ने अपने जीजा के साथ मिलकर पिता को जिंदा जलाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं घर में तोड़फोड़ कर वहां से सोने के जेवर व नगदी सहित दस्तावेज लूट कर फरार हो गया। मामले की शिकायत पिता द्वारा इंदार थाना पुलिस को दर्ज कराई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार ग्राम बरोदिया निवासी सुखविंदर सिंह सरदार का बेटा बूटा सिंह उसकी पैतृक जमीन को बेचना चाहता है। इसी के चलते वह अपने पिता पर दवाब बना रहा है कि जबकि सुखविंदर सिंह इसका विरोध कर रहा है। इसी के चलते बूटा सिंह ने अपने ईसागढ़ निवासी जीजा गुरपेज सिंह के साथ मिलकर पिता की हत्या करने का षड़यंत्र रचा और उसके घर पर बनी उस झोंपड़ी में आग लगा दी, जिसमें सुखविंदर सिंह सो रहा था, ताकि पिता की मौत के बाद जमीन स्वत: उसके नाम हो जाएगी।
उन्होंने झोंपड़ी आग इसलिए लगाई ताकि यह हत्या एक हादसा लगे। हालांकि झोंपड़ी में आग लगते ही सुखविंदर सिंह बाहर निकल आए और वहां से गांव की तरफ भाग कर अपनी जान बचाई। इसके बाद बूटा सिंह ने अपने ही घर की अलमारी को तोड़कर वहां से डेढ़ तौला सोना और 35 हजार रुपये नगद सहित जमीन के दस्तावेज लूट लिए।
इसके बाद बूटा सिंह व उसका जीजा मौके से फरार हो गए। सुखविंदर सिंह ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है।