डिंडौरी में आंगनवाड़ी भर्ती में वसूली के आरोप, ऑडियो- वीडियो वायरल, कलेक्टर की सख्त कार्रवाई

नवदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय समनापुर अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यवाही प्रचलित है। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान शिकायतें प्राप्त होने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका भर्ती में अनाधिकृत राशि वसूली किए जाने से संबंधित वीडियो, ऑडियो के वायरल होने के साथ लगातार नियुक्ति संबंधी शिकायतें मिलने पर कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से सख्त कदम उठाया गया है।

कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के तहत परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना समनापुर अयोध्या सिंह राठौर को तत्काल प्रभाव से जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय डिंडौरी में सलंग्न करने को आदेशित किया गया है।