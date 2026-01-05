मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    डिंडौरी में आंगनवाड़ी भर्ती में वसूली के आरोप, ऑडियो- वीडियो वायरल, कलेक्टर की सख्त कार्रवाई

    महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय समनापुर अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यवाही प्रचलित है। नियुक्ति प्र ...और पढ़ें

    By Ashish ShuklaEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 08:03:12 AM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 08:03:12 AM (IST)
    डिंडौरी में आंगनवाड़ी भर्ती में वसूली के आरोप, ऑडियो- वीडियो वायरल, कलेक्टर की सख्त कार्रवाई
    आंगनवाड़ी भर्ती में वसूली

    नवदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय समनापुर अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यवाही प्रचलित है। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान शिकायतें प्राप्त होने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका भर्ती में अनाधिकृत राशि वसूली किए जाने से संबंधित वीडियो, ऑडियो के वायरल होने के साथ लगातार नियुक्ति संबंधी शिकायतें मिलने पर कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से सख्त कदम उठाया गया है।

    कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के तहत परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना समनापुर अयोध्या सिंह राठौर को तत्काल प्रभाव से जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय डिंडौरी में सलंग्न करने को आदेशित किया गया है।


    सहायक ग्रेड-3 निलंबित, गंभीर कदाचरण की पुष्टि

    महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय मेहंदवानी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 अब्दुल रफीक खान को गंभीर कदाचरण के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

    जानकारी के अनुसार अब्दुल रफीक खान पर चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के नियुक्ति आदेश वितरण कार्य के दौरान तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद, स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत माता-पिता की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के हितग्राहियों से नगद एवं ऑनलाइन माध्यम से राशि वसूल किए जाने के आरोप लगे थे। इस संबंध में वीडियो एवं ऑडियो वायरल होने की शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं।

    कारण बताओ नोटिस

    मामले को गंभीरता से लेते हुए परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मेहंदवानी द्वारा दिनांक 29 दिसंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दिनांक 30 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर शिकायत की पुष्टि करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

    जांच में यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत पाए जाने पर इसे गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया। इसके फलस्वरूप अब्दुल रफीक खान को निलंबित किया गया है।

    निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास डिंडौरी नियत किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

    इसे भी पढ़ें- सरकारी लैब में भागीरथपुरा के पानी में बैक्टीरिया की पुष्टि, निजी लैब की रिपोर्ट बता रही शुद्ध

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.