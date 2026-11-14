डिंडौरी में आदिवासी महिलाओं को कर्जदार बनाकर दीदी कैफे में लटक गया ताला

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले में स्व सहायता समूह की आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर शुरू किए गए दीदी कैफे अब उन्हीं महिलाओं को कर्जदार बनाकर बंद हो गए हैं। बाजार के लाखों रुपये की कर्ज हैं जिला मुख्यालय और शाहपुर के दीदी कैफे में ताला लटका हुआ है। जिन महिलाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद थी, वे आज बाजार के लाखों रुपये की कर्ज तले दब गई हैं। 6 अक्टूबर 2023 को दीदी कैफे का शुभारंभ कैफे के लिए सामग्री खरीदने से लेकर संचालन तक में बड़ी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों 6 अक्टूबर 2023 को दीदी कैफे का शुभारंभ कराया गया था। मनमानी की भेंट चढ़ गई तत्कालीन कलेक्टर विकास मिश्रा ने विशेष पहल करते हुए जिला मुख्यालय सहित शाहपुर में स्व सहायता समूह की महिलाओं को जोड़कर दीदी कैफे का संचालन शुरू कराया था। मंशा थी कि आदिवासी महिलाएं खुद का व्यवसाय चलाकर आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। लेकिन यह मंशा मनमानी की भेंट चढ़ गई।

डिंडौरी ब्लॉक में ही 1870 समूह, 25000 परिवार जुड़े थे बताया गया कि डिंडौरी ब्लॉक में ही 1870 स्व सहायता समूह गठित थे। करीब 25000 परिवार इन समूहों से जुड़े हुए थे, जिन पर अब आर्थिक संकट गहरा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के समूह के लिए जारी करोड़ों रुपये की राशि का नियम विरुद्ध तरीके से दीदी कैफे में सामग्री खरीदने के साथ संचालन में मनमानीपूर्वक खर्च कर लिया गया। आरोप है कि जिस राशि का उपयोग समूहों के आर्थिक सशक्तीकरण में होना था, उसे कैफे के नाम पर खर्च कर दिया गया।

खाते में 4000, बाजार में 8 लाख से अधिक का कर्ज जिला मुख्यालय के पुराने केंद्रीय स्कूल भवन में संचालित आनंदम दीदी कैफे के हालत सबसे खराब है। महिला समूह के खाते में महज लगभग चार हजार रुपये शेष हैं, जबकि 8 लाख रुपये से अधिक का बाजार में ही कर्ज है। दूध, सब्जी और किराना का लाखों रुपये बकाया है। दुकानदार रोज पैसे मांगने पहुंच रहे हैं आदिवासी महिलाएं जो समूह चला रही थीं, वे कर्जदार बन गई हैं। कैफे लगभग एक वर्ष से बंद पड़ा है। अंदर रखी सामग्री खराब हो रही है। महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह कर्ज कौन चुकाएगा। दुकानदार रोज पैसे मांगने पहुंच रहे हैं।